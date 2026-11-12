Erfurt (dpa/th) - Weil die Stromsteuer voraussichtlich doch nicht für alle gesenkt wird, geht der Thüringer CDU-Fraktionschef Andreas Bühl mit seiner Partei hart ins Gericht. Die Steuersenkung sei ein Kernversprechen der CDU und sei von ihr immer wieder eingefordert worden, sagte er. "Dass dieses Versprechen jetzt erneut auf der Strecke zu bleiben droht, ist ein politischer Offenbarungseid. Wir können nicht ständig einen Politikwechsel versprechen und dann ausgerechnet bei unseren zentralen Forderungen einknicken."