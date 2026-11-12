Die CDU hatte sich in den aktuell laufenden Haushaltsverhandlungen im Bund für eine Senkung der Stromsteuer für alle ausgesprochen. Das steht auch im Koalitionsvertrag und wurde auch von den Ländern immer wieder eingefordert. Bisher gibt es die Senkung aber nur für das produzierende Gewerbe und die Land- und Forstwirtschaft. Eine Senkung für alle würde rund 5,4 Milliarden Euro jährlich kosten. Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) fordert Vorschläge zur Gegenfinanzierung ein. Eine Einigung unter den Haushaltspolitikern im Bundestag gilt inzwischen als extrem unwahrscheinlich.