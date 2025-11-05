Gefühlt den stärksten Beifall bekommt CDU-Fraktionschef Andreas Bühl, als er sich direkt an Friedrich Merz wendet. „Immer wenn Sie Klartext reden, haben Sie die Menschen hinter sich“, sagt Bühl. Dann zählt er Klartext-Aussagen des Bundeskanzlers und CDU-Bundesvorsitzenden auf, die mit „Paschas“ beginnt. Mehr ist nicht zu verstehen, weil die gut 1.000 Gäste in der Weimarhalle laut zu klatschen beginnen. Einen Satzfetzen mit „Stadtbild“ hört man noch. „Danke dafür“, sagt Bühl, als der Beifall sich wieder gelegt hat.