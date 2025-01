Autor Resing lobt Merz' Expertise "außerhalb der Berliner Blase"

Buchautor Resing hob die internationale Wirtschaftskompetenz von Merz hervor. Es habe es in der deutschen Politik noch nicht gegeben, "dass da jemand zehn Jahre ganz woanders war, eine ganz andere Welt kennengelernt hat, in der er ein Drittel seiner Zeit nicht in Deutschland war", sagte er mit Blick auf die Zeit von Merz bei dem Investmentunternehmen Blackrock. Resing fügte hinzu: "Diese Internationalität und diese Expertise außerhalb der Berliner Blase ist schon was Besonderes. Was man dann sehen wird, ob sich das auszahlt."