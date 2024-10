Mehrere Tausend Euro an Ausbildungskosten bisher

Auf Anfrage teilte der Thüringer Handwerkstag mit, dass die Spanne für Kurs- und Prüfungsgebühren der Meisterkurse im Handwerk zwischen 8.200 Euro für Friseure bis zu 13.800 Euro für Zahntechniker liege. Meisterkurse könnten in Vollzeit etwa in 1 bis 1,5 Jahren absolviert werden oder berufsbegleitend quasi in Teilzeit in 2,5 bis 3 Jahren. Im vergangenen Jahr gab es allein im Thüringer Handwerk 584 bestandene Meisterprüfungen. Meister werden auch in der Industrie ausgebildet.