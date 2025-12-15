„Kommen Sie bitte auf die Bühne. Das muss man einfach mal gesehen haben“, lockt Robert Kallenbach, Veranstaltungsleiter des CCS, interessierte Besucher in Bereiche, in denen sie bisher bestimmt noch nie unterwegs waren. Auf diesen Brettern haben Joe Cocker, Helene Fischer, Deep Purple, Udo Lindenberg und viele andere Künstler gestanden. Zum Tag der offenen Tür dürfen nun also auch diejenigen hinter die Kulissen schauen, die sonst nur im Zuschauerraum sitzen.