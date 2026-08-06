Auch wenn die Ankündigungsplakate etwas anderes suggerieren: Wolfgang Petry, der 2026 seinen 75. Geburtstag feiert und sein 50. Bühnenjubiläum hätte, kommt leider nicht nach Suhl. Aber immerhin die Jubiläumstour mit allen Hits des beliebten Schlagerstars. Am 24. Februar macht „Wahnsinn – Die Show 2027“ im Congress Centrum Suhl Station. Magdeburg am 13. März und Zwickau am 14. März sind weitere Stationen im Osten der Republik, teilt Veranstalter Semmel Concerts mit.