Wenn ein Problem gern mal übersehen und überhört wird, dann muss man es umso lauter aussprechen und umso größer präsentieren. Der Landestierschutzverband geht deshalb mit seiner Katzenschutzkampagne in die Öffentlichkeit, um das Leid der Streunerkatzen weithin hör- und sichtbar zu machen. Damit die Tierschützer auch wahrgenommen werden, hat Landesvorsitzender Kevin Schmidt für die aktuelle Landestierschutzwoche, die alle drei Jahre veranstaltet wird, das Catmobil des Deutschen Tierschutzbunds gechartert, das eine riesige Katze auf dem Dach trägt. Keine Frage, dass die imposante Mieze stets ein beliebtes Fotomotiv abgibt in allen Fußgängerzonen, in denen sie für ein paar Stündchen verweilt – wie am Dienstag in Meiningen bei bestem Wetter und vor großem Markttag-Publikum. „Wir müssen als Tierschutzbund unsere Tierschutzthemen in die Fläche bringen, zumal wir dort tolle regionale Vereine haben. Im Moment nehmen wir den Katzenschutz stark in den Fokus, denn da ist massive Aufklärungsarbeit nötig“, erklärt der Landesvorsitzende. „Politik und Entscheidungsträger müssen sehen, dass eine flächendeckende Katzenschutzverordnung, für die wir kämpfen, breiten Konsens in der Bevölkerung findet. Im direkten Gespräch sagen uns viele Leute, dass sie auch dafür wären.“