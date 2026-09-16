Der SAT-Förderverein Meiningen bringt mit „Albrecht der Entartete“ in der kommenden Spielzeit eine weitere Musical-Uraufführung auf die Bühne. Im Juni 2027 wird die Burgruine Bad Liebenstein Schauplatz einer epischen Saga über Liebe, Macht, Verrat und den Aufstieg der Wettiner zur mächtigsten Dynastie Mitteldeutschlands. Sie bildet zudem eine faszinierende Naturkulisse, in der mehr als 70 Darstellerinnen und Darsteller die Zuschauer mit Pferden, Feuertänzen und eigens komponierten Musicalsongs in die Geschichte des 13. Jahrhunderts entführen.