Caspar David Friedrich: Fast 37.000 Menschen in Weimarer Schau zu David Friedrich

Weimar (dpa/th) - Fast 37.000 Menschen haben nach Schätzungen der Klassik Stiftung Weimar deren Ausstellung mit Werken des Malers Caspar David Friedrich (1774-1840) gesehen. Die Schau, die sich in die vielfältigen Ausstellungen rund um den 250. Geburtstag des weltberühmten Künstlers reihte, zeigte erstmals den gesamten Weimarer Bestand an dessen Werken: Gemälde, Zeichnungen und Grafiken - darunter das mit anderen Stiftungen zusammen im vergangenen Sommer erworbene "Karlsruher Skizzenbuch" Friedrichs. Die Schau geht am Sonntag nach 14 Wochen zu Ende.