Unsere Empfehlung für Sie Zehn Athleten nominiert Ortsgruppe Oberhof mischt im Biathlon auf Nicht nur im Weltcup sind die in Oberhof trainierenden Biathleten zahlenmäßig stark vertreten. Gleich zehn Skijäger gehen in den kommenden Tagen auf Reise.

Diese sei jedoch nur aus „engen verfahrensrechtlichen Gründen zulässig", teilte der Biathlon-Weltverband IBU am Dienstag mit. Ob Ustjugow den Schritt überhaupt gehen wird, ist noch offen. Erst nach einem endgültigen Urteil des SFT könnte das Internationale Olympische Komitee (IOC) nachträglich Gold an das deutsche Quartett mit Lesser, Daniel Böhm, Arnd Peiffer und Simon Schempp verleihen. In Sotschi hatte das DSV-Team mit nur 3,5 Sekunden Rückstand auf Russland und Ustjugow den zweiten Platz belegt und Silber gewonnen. Wie Lesser trainierten seinerzeit auch Böhm und Peiffer am Bundesstützpunkt in Oberhof.