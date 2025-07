New York - Die wohl berühmteste Comic-Katze der Welt benannte der Zeichner Jim Davis vor fast 50 Jahren nach seinem Opa. "Garfield war der Name meines Großvaters", erzählte Davis, der am Montag (28. Juli) 80 Jahre alt wird, jüngst bei einer Veranstaltung seiner früheren Universität im US-Bundesstaat Indiana. "Er war ein großer, strenger Mann, aber seine Augen haben ihn verraten. Er hatte ein Herz aus Gold und ich habe mir gedacht, dass ich genau so einen Charakter erschaffen will."