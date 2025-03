Dass der organisierte Böhlener Carneval schon ein halbes Jahrhundert „alt“ sein soll, mochte man am Samstagabend so kaum glauben: So viele junge und jüngste Akteure, die dann auch am Rosenmontag noch ihr Publikum begeisterten. Eine Bilderretrospektive über die letzten Jahrzehnte bis weit in die „frechen“ Späße aus DDR-BCV-Gründerjahren ließ dann jedoch viel Applaus für solch verdienstvolle Gründungsmitglieder wie Klaus Dieter Werlich, Ehrenfried Bauer und Bernd Hopf aufbranden.