Carneval Club Vacha Glanzvoller Abschluss, Gänsehaut pur

Mit einem Abend voller Highlights und großen Emotionen ging die 66. Saison des Carneval Club Vacha (CCV) zu Ende.
Was für ein Abend: Besser hätte die 66. Carnevalssaison des Carneval Club Vacha (CCV) kaum enden können. Bei der großen Abschlussveranstaltung wurde das Publikum noch einmal in die Zeit des Rock’n’Roll entführt.
Eine tolle Eröffnungsshow gemeinsam mit Elvis brachte echtes 50er-Jahre-Feeling auf die Bühne und sorgte direkt für Begeisterung im Publikum. Präsident Christian Seibt begrüßte die zahlreichen Gastvereine. Freunde aus nah und fern sind der Einladung gefolgt, um gemeinsam mit dem CCV zu feiern. Ebenso willkommen geheißen wurden alle weiteren Gäste, darunter Ehrenpräsidenten sowie die Erste Beigeordnete der Stadt Vacha.
Zu Ehren des Landesprinzenpaares – Prinzessin Manuela II. und Prinz Steven I. – betrat auch der Präsident des Landesverband Thüringer Karnevalsvereine (LTK), Christoph Matthes, die Bühne und richtete einige Worte an das Publikum. Im Anschluss übernahm Sitzungspräsident André Höhmann ein letztes Mal für diese Saison das Wort und eröffnete die Sitzung. Begleitet wurde diese von der Hofkapelle „Stötzer Band“.
Den tänzerischen Auftakt machten die Dancing Girls & Johnny aus Dermbach (DCC) sowie die Kohlbachtaler Dancing Queens mit ihren großartigen Showtänzen. Die Dancing Queens aus Tiefenort (KCT) entführten das Publikum anschließend nach Rio, während die Kristallpalastgarde des Dorndorfer Karneval Clubs (DKC) mit einem wunderbaren Gardetanz glänzte. Für zahlreiche Lacher im Saal sorgte Matthias Gattner vom Hörselgauer Carneval Club (HCC). Mit viel Humor berichtete er von seinen Kochkünsten und stellte augenzwinkernd fest, dass Frauen nicht an den Herd gehören.
Auch Ehrungen standen wieder auf dem Programm. Eine ganz besondere Auszeichnung erhielten Silvia und Frank Möller: Sie wurden vom CCV zu Ehrenpräsidenten ernannt, als Anerkennung für ihr außergewöhnliches ehrenamtliches Engagement für den Verein.
Ein absoluter Höhepunkt war der Auftritt der Karnevalsturner aus Waltershausen. Tosender Applaus und Standing Ovations waren der verdiente Lohn für diese großartigen Künstler.
Ein Highlight jagte das andere: Kevin Neon brachte mit seinem Hit „Tanzmarie“ den gesamten Saal zum Feiern. Die Crazy Dancers des Kalkofener Karnevalsvereins (KKV) präsentierten einen kreativen Detektiv-Tanz und die Tanzgruppe Panic vom Thalbacher Karnevalclub (TKC) rockte mit ihrem energiegeladenen Showtanz die Bühne. Insgesamt ein toller Abend voller beeindruckender Gastauftritte, gepaart mit den vereinseigenen Show- und Gardetänzen, sowie Wortbeiträgen.
Doch schließlich wurde es emotional. Die Abtakelung der Prinzenpaare stand bevor. Der gesamte Verein versammelte sich noch einmal auf der Bühne. Mit den ersten Klängen der Musik begannen die letzten Momente als Prinzenpaare für Kinderprinzessin Lia I. (Lia Urff), Kinderprinz Danin I. (Danin Basovic), Prinzessin Manuela II. (Manuela Börner) und Prinz Steven I. (Steven Trautvetter).
Gemeinsam mit der Stadtwache legte auch der Verein Hüte und Orden ab. Kronen, Zepter und Umhänge wurden niedergelegt. Eine tränenreiche Zeremonie, die niemanden im Saal unberührt ließ. In ihren letzten Worten bedankten sich die Prinzenpaare bei allen, die sie unterstützt haben. Dank galt dem Präsidenten, dem gesamten Verein sowie den beiden Pagen Mareen Würdisch und Antonia Löser, die den Prinzenpaaren stets zur Seite standen. Unter Tränen richteten sie ihren Dank auch an ihre Garde für eine unvergessliche 66. Carnevalssaison. Ein besonderer Dank ging ebenfalls an den LTK für die Möglichkeit, als Landesprinzenpaar Thüringen vertreten zu dürfen und so viele neue Menschen kennenzulernen.
Diese Abschlussveranstaltung war Gänsehaut pur. Ein Abend voller Höhepunkte, Emotionen und beeindruckender Auftritte. Der CCV hat einmal mehr bewiesen, dass er weiß, wie man Carneval lebt und feiert.
Mitwirkende:
Präsident Christian Seibt, Sitzungspräsident André Höhmann, Werra-Funken, Dancing Girls & Johnny (DCC), Vitusfunken, Kleine Bunte Garde, Dancing Queens Kohlbachtal, Blaue Funken, Tanzmariechen (Anna Konschak), Dancing Queens Tiefenort (KCT), Golden Girls, Sternengarde, Kristallpalastgarde (DKC), kleines Tanzpaar (Maja Hildebrandt & Lenny Wolf), Matthias Gattner (HCC), Karnevalsturner Waltershausen, Kevin Neon, Vach-Werk-Garde, Crazy Dancers (KKV), Tanzgruppe Panic (TKC), Gabi Jahn, Prinzengarde, Bunte Garde, Stadtwache, Freischaffende, Vanessa & Leonie, Stötzer Band, Technik.