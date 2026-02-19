Carneval Club Vacha Glanzvoller Abschluss, Gänsehaut pur

Gemeinsam mit der Stadtwache legte auch der Verein Hüte und Orden ab. Kronen, Zepter und Umhänge wurden niedergelegt. Eine tränenreiche Zeremonie, die niemanden im Saal unberührt ließ. In ihren letzten Worten bedankten sich die Prinzenpaare bei allen, die sie unterstützt haben. Dank galt dem Präsidenten, dem gesamten Verein sowie den beiden Pagen Mareen Würdisch und Antonia Löser, die den Prinzenpaaren stets zur Seite standen. Unter Tränen richteten sie ihren Dank auch an ihre Garde für eine unvergessliche 66. Carnevalssaison. Ein besonderer Dank ging ebenfalls an den LTK für die Möglichkeit, als Landesprinzenpaar Thüringen vertreten zu dürfen und so viele neue Menschen kennenzulernen.