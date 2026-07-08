Die Wurfscheibe fliegt in die Luft. Carlotta Wahl hebt die Flinte, verfolgt die Bewegung mit den Augen und drückt ab. Ein Schuss, ein Treffer. Sekunden später fliegt bereits die nächste Scheibe. Konzentration, Präzision und ein ruhiger Geist sind gefragt. Für die 16-jährige Schülerin vom Sportgymnasium Oberhof gehört das inzwischen zum Alltag. Dass sie einmal im Flintenschießen zu den Nachwuchsathleten Deutschlands gehören würde, war allerdings nicht so geplant.