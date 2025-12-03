Traditionell wird in den Herbstferienspielen der Caritas-Jugendsozialarbeit an einem sozialen Projekt gearbeitet. In diesem Jahr sollten die Patientinnen und Patienten der Sozialstation des Caritasverbandes Geisa–Vacha bedacht werden. In den Räumen der Caritas-Jugendsozialarbeit wurde es lebendig: Kinder aus den Regionen Dermbach, Vacha und Geisa werkelten mit großem Eifer an den Weihnachtsgeschenken. Mit viel Kreativität, Teamgeist und Begeisterung entstanden 210 liebevoll verpackte Geschenktütchen – jedes einzelne ein kleines Unikat.