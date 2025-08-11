Der Jahresbericht ist überschrieben mit dem Motto der Caritas „Friede beginnt bei mir“ und gewährt einen Einblick in das differenzierte Angebot an Hilfen und Assistenzleistungen für benachteiligte Menschen, ohne jedoch auch die gesellschaftlichen Veränderungen und Herausforderungen aus dem Blick zu verlieren. „Dabei ist es Vorstand und Geschäftsführung wichtig, für jedermann ansprechbar und offen zu sein, ganz unabhängig vom persönlichen Glauben, dem kulturellen Hintergrund, der Staatsangehörigkeit oder der gesellschaftlichen Einbindung“, heißt es in einer Pressemitteilung des Caritasverbandes.