Mit einem abwechslungsreichen Programm startet die Caritas-Jugendsozialarbeit Geisa ins neue Jahr. Auf Bitten von Eltern, denen der Anmeldestart zu Beginn des neuen Jahres zu spät für die Urlaubsplanung erschien, startete die Anmeldefrist für die mehrtägigen Aktivitäten dieses Jahr bereits im Oktober. „Das lief super gut an“, schätzt Daniela Tischendorf, Leiterin der Caritas-Jugendsozialarbeit, ein. So ist das Zeltlager im Schwimmbad Vacha im ersten Durchgang für die 11- bis 13-Jährigen Anfang August komplett ausgebucht, auch die Warteliste für mögliche Nachrücker ist schon gut gefüllt. Für den zweiten Durchgang für die Acht- bis Zehnjährigen vom 10. bis 12. August sind nur noch wenige Restplätze frei. Das abwechslungsreiche Programm besteht aus Badespaß, Schwimmunterricht, Nachtwanderung, Teamspielen und mehr.