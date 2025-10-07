Das Interesse am Reisen und Übernachten in Wohnmobilen und Wohnwagen ist ungebrochen. Nicht nur die Zahl der in Deutschland zugelassenen Caravans stieg in den vergangenen Jahren stark an, sondern auch die Zahl an ausgewiesenen Stellplätzen. Gerade erst hat die Stadt Meiningen in 2025 den Stellplatz am Volkshaus und den auf der Großmutterwiese ertüchtigt. Die Stadtwerke Meiningen bauten die Einrichtungen auf ihrem Campingplatz in den vergangenen Jahren kontinuierlich an der Rohrer Stirn aus. Unterhalb dieses Platzes befindet sich der Stellplatz „Frankental“, auch dieser wurde durch die Kommune bereits hergerichtet.