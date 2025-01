Caravaning-Branche: Verband: Weniger Reisemobile und Wohnwagen produziert

Prominent zeigten sich die Probleme der Branche zuletzt beispielsweise beim Wohnmobilhersteller Knaus Tabbert. Dort wurde zwischenzeitlich in zwei der vier Werke nicht produziert. In den Schlagzeilen war das niederbayerische Unternehmen in den vergangene Monaten aber auch, weil gegen ehemalige Vorstände und Mitarbeiter unter anderem wegen Betrugs ermittelt wird.