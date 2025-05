Cannes - Auf die Palme gebracht: Oscar-Preisträger Denzel Washington ist auf dem roten Teppich in Cannes mit einem Fotografen aneinandergeraten - und hat kurz danach bei dem Filmfestival überraschend eine Goldene Ehrenpalme überreicht bekommen. Washington (70) besuchte am Montagabend die Premiere seines Films "Highest 2 Lowest". Washington spielt in dem Thriller von Spike Lee die Hauptrolle.