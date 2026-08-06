Cannabishandel: Europaweit gesuchter mutmaßlicher Drogenhändler gefasst

Der 29-Jährige war demnach Beifahrer eines Autos, das auf der A96 am Grenzübergang bei Lindau (Bodensee) kontrolliert wurde. Er stehe im dringenden Verdacht, Mitglied einer kriminellen Vereinigung zu sein, und soll unter anderem dazu beigetragen haben, Cannabis im Wert von über 1,5 Millionen Euro in Umlauf gebracht zu haben.