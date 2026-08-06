Cannabishandel: Europaweit gesuchter mutmaßlicher Drogenhändler gefasst

Lindau (dpa/lby) - Ein 29-Jähriger ist wegen Cannabishandels im Millionenwert zur Festnahme und Auslieferung an Österreich ausgeschrieben worden. Der Mann wurde europaweit wegen Betäubungsmitteldelikten gesucht, wie die Bundespolizei mitteilte.
Die Bundespolizei kontrolliert ein Auto an der deutschen Grenze. Dabei geht ihr ein Mann ins Netz, der Cannabis im Wert von 1,5 Millionen Euro in Umlauf gebracht haben soll.
Lindau (dpa/lby) - Ein 29-Jähriger ist wegen Cannabishandels im Millionenwert zur Festnahme und Auslieferung an Österreich ausgeschrieben worden. Der Mann wurde europaweit wegen Betäubungsmitteldelikten gesucht, wie die Bundespolizei mitteilte.
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Der 29-Jährige war demnach Beifahrer eines Autos, das auf der A96 am Grenzübergang bei Lindau (Bodensee) kontrolliert wurde. Er stehe im dringenden Verdacht, Mitglied einer kriminellen Vereinigung zu sein, und soll unter anderem dazu beigetragen haben, Cannabis im Wert von über 1,5 Millionen Euro in Umlauf gebracht zu haben.
Bei der Kontrolle hatte der 29-Jährige laut Bundespolizei 1,1 Gramm Cannabis dabei. Dessen Einfuhr nach Deutschland ist verboten. Der Fahrer des Wagens hatte den Angaben zufolge unerlaubte Mengen an Anabolika dabei.
Die Verstöße gegen das Cannabis- und das Anti-Doping-Gesetz wurden demnach an die Bundeszollverwaltung übergeben. Die Bearbeitung des europäischen Auslieferungshaftbefehls gegen den Beifahrer verbleibe bei der Bundespolizei. Es sei geplant, den 29-jährigen Mann am Amtsgericht Kempten vorzuführen und ihn anschließend nach Österreich auszuliefern.