Cannabis Zwei Jahre legal kiffen - das sind die Folgen in Thüringen

Wie blickt die Justiz auf das Thema?

Seit zwei Jahren dürfen Erwachsene in der Öffentlichkeit 25 Gramm Cannabis mit sich führen und 50 Gramm zu Hause aufbewahren. Das sollte auch dazu führen, dass die Staatsanwaltschaften nicht mehr Kleinstdelikte verfolgen müssen. Gleichzeitig gab es eine Amnestieregelung. Die Justiz musste also alte Fälle daraufhin überprüfen, ob die Delikte unter neuem Recht noch strafbar sind. Das hatte zur Folge, dass Tausende Akten überprüft werden mussten.

Diese Altfälle sind inzwischen abgearbeitet, wie die Staatsanwaltschaften in Erfurt, Gera und Meiningen mitteilten. Die Staatsanwaltschaft Mühlhausen reagierte nicht auf eine entsprechende Anfrage. Wie sehr sich die Zahl der neu erfassten Delikte verringert hat, konnte jedoch keine der Staatsanwaltschaften sicher sagen - es gebe keine konkreten Vergleichszahlen. Aus Erfurt hieß es jedoch, es komme vermehrt zur Feststellung von Cannabisplantagen.

Aus Sicht der Staatsanwaltschaft in Gera ist es problematisch, dass sich der Einstieg in größere, sich gegen Dealer richtende Verfahren erschwert hat, weil es weniger Verfahren gegen Konsumenten gibt. Außerdem sei es für Dealer leichter geworden, Cannabis zu verkaufen, insbesondere wenn sie nur die erlaubte Menge mit sich führten.