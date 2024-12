Auch von der AOK Plus hieß es, die Teilentkriminalisierung habe keinen Einfluss auf die Anwendung von Cannabis in der Medizin. Ein Rezept auf Kassenkosten sei nach wie vor nur bei schweren Erkrankungen ohne Therapiealternativen möglich. In einigen Fällen hätten Menschen aber gedacht, dass nun jeder Versicherte Cannabis in Anspruch nehmen könne. Das habe zu deutlich mehr Anfragen zu dem Thema geführt.