München (dpa/lby) - Rund ein Jahr nach der Legalisierung von Cannabis-Clubs in Deutschland bleibt deren Gründung in Bayern ein Streitthema. Aktuell laufen im Freistaat vier Klageverfahren in der Sache, wie der Bayerische Verwaltungsgerichtshof auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Die betreffenden Klagen liegen am Verwaltungsgericht München.