Cannabis: Cannabis-Clubs: Bayern auf Platz elf

Ein weiterer bekannter Fall aus Bayern ist der vom selbst ernannten "Hasch-Pionier" Wenzel Cerveny. Sein Antrag für einen Cannabis-Club wurde ebenfalls abgelehnt. Sein Fall hatte Schlagzeilen gemacht, weil die Stadt in unmittelbarer Nähe zum geplanten Verein einen kleinen Spielplatz errichtet hatte, um die Genehmigung zu verhindern. Im August muss er seinen Laden nun räumen. Aktuell läuft darüber hinaus noch ein Verfahren gegen ihn: Im Frühjahr hatte die Staatsanwaltschaft in seinem Laden in Aschheim bei München fast 1.500 Cannabis-Steck- und Setzlinge beschlagnahmt. Cerveny geht davon aus, dass der Anbau und der Verkauf vom neuen Cannabisgesetz gedeckt sind, die Staatsanwaltschaft sieht das anders.

Wie ist die rechtliche Lage auf Bundesebene?

Im Februar letzten Jahres verabschiedet die Ampelkoalition das sogenannte Cannabisgesetz, am ersten April trat es in Kraft. In einem ersten Schritt wurden zunächst der Besitz, private Anbau und Konsum bestimmter Mengen Cannabis für Erwachsene erlaubt, seit dem ersten Juli dürfen Cannabis-Clubs genehmigt werden. Diese dürfen staatlich kontrolliert unter strengen Auflagen Cannabis anbauen und an ihre Mitglieder abgeben.

Was dürfen Cannabis-Clubs, was nicht?

Anbauvereinigungen dürfen pro Kalendermonat höchstens sieben Samen oder fünf Stecklinge, oder höchstens insgesamt fünf Samen und Stecklinge weitergeben, und zwar nur an Mitglieder, oder an Menschen, die mindestens 18 Jahre alt sind und ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland haben. Der Versand und die Lieferung von Stecklingen sind verboten.

Wie ist die Lage von Cannabis-Clubs in anderen Bundesländern?

Bundesweit wurden bisher 293 Cannabis-Clubs genehmigt. Das ergab eine Recherche der dpa bei den zuständigen Ämtern in den Ländern. Mit insgesamt 83 genehmigten Anbauvereinigungen in Nordrhein-Westfalen und 55 in Niedersachsen liegen die beiden Länder, die an die Niederlande grenzen vorn. Darauf folgen Rheinland-Pfalz mit 27 und Baden-Württemberg mit 23 genehmigten Clubs.

Auf den letzten Plätzen liegen das Saarland mit bisher noch keinem genehmigten Club, Mecklenburg-Vorpommern mit drei, Thüringen mit sechs, Berlin mit sieben und Schleswig-Holstein mit neun genehmigten Clubs.