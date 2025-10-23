Erfurt (dpa/th) - In der Erfurter Defensionskaserne öffnet am Donnerstag die dritte Ausstellung der Stiftung Welt der Versuchungen. Unter dem Titel "Only good vibes? Cannabis, Rausch und Realität" widmen sich Künstler und Künstlerinnen mehr als ein Jahr nach der Teillegalisierung dem Thema Cannabis. Die Ausstellung habe zum Ziel, über die Wirkmechanismen von Cannabis auf Gehirn und Körper aufzuklären und Mythos und Realität rund um die Hanf-Pflanze zu beleuchten, teilten die Organisatoren mit. Dabei werde nicht nur der Umgang mit Cannabis, sondern auch mit Nikotin und Alkohol erörtert. Noch bis zum 18. Januar ist die Ausstellung geöffnet.