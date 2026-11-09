Cannabis auf Rezept Aus für Blüten - Kritik an Reform bei medizinischem Cannabis

"Wenn meine Medikation ausfällt, kann ich gar nichts mehr"

Dominik aus Karlsruhe hat unter anderem das Tourette-Syndrom, eine chronische Erkrankung des Nervensystems. Bestimmte Cannabisblüten zum Verdampfen seien das Einzige, was seine Tics und Nervenschmerzen dämpfe und seine Schlafstörungen lindere, meint der 31-Jährige. "Wenn meine Medikation ausfällt, kann ich gar nichts mehr." Er könne dann nicht allein aufs Klo gehen und sich nicht allein die Zähne putzen. "Der Körper gibt immer Impuls und Gegenimpuls, und ich kann das nicht mehr kontrollieren", sagt der ehemalige Altenpfleger, der in Frührente ist.



Seit 2019 inhaliere er morgens Cannabis, was seine Symptome erstmals deutlich abgeschwächt habe. Eine berauschende Wirkung spüre er nicht. Aktuell erhält er die Blüten weiter auf Privatrezept, sieht sich aber nicht in der Lage, dies dauerhaft zu finanzieren. Die Umstellung auf ein anderes Cannabis-Präparat ist bei seiner Kasse beantragt.