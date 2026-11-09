Cannabis auf Rezept Aus für Blüten - Kritik an Reform bei medizinischem Cannabis

Berlin - Schwerkranke Menschen können unter bestimmten Voraussetzungen schon lange medizinisches Cannabis aus der Apotheke erhalten. Doch inzwischen nutzen viele Freizeitkonsumenten diesen Weg: Im Internet lassen sie sich per Telemedizin ein Privatrezept ausstellen und bestellen die Blüten per Online-Versand. Um Missbrauch einzudämmen, hat die Bundesregierung Verschärfungen auf den Weg gebracht. Nun gibt es Kritik. Geht die Änderung zulasten von Schmerzpatienten, denen andere Therapien nicht helfen?