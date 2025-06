Die Regelungen zum nichtgewerblichen Eigenanbau von Cannabis in Anbauvereinigungen traten am 1. Juli vergangenen Jahres in Kraft. Dieser steht unter dem Vorbehalt der behördlichen Erlaubnis und unterliegt der staatlichen Überwachung. In Thüringen kontrolliert das Landesamt den Anbau, um sicherzustellen, dass alle gesetzlichen Vorgaben eingehalten werden. Bei Verstößen gegen die Erlaubnisvorschriften können Sanktionen bis hin zum Entzug der Genehmigung verhängt werden.