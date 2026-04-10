„Viele Menschen in Ilmenau, insbesondere zahlreiche Studierende, sind auf das Fahrrad angewiesen. Auch wenn die Studierendenzahlen in den vergangenen Jahren gesunken sind, habe sich das in der Werkstatt nicht bemerkbar gemacht. Es war fast immer volles Haus“, erzählt Fabian de Planque, der Verantwortliche für die Fahrradwerkstatt „Wunderrad“ auf dem Campus der TU Ilmenau. Umso härter traf das Team die Nachricht Ende 2024, dass ihr Werkstatt-Zuhause wegen des Umbaus des Studierendenwohnheims bald abgerissen werden sollte.