Campingplätze öffnen Erste Staus bei der Anreise zum "SonneMondSterne"-Festival

Saalburg (dpa/th) - Am ersten Anreisetag zum Techno-Festival "SonneMondSterne" hat sich bereits am Morgen ein Stau gebildet. Gegen 09.00 Uhr sei es bereits zu Verkehrsbeeinträchtigungen auf der Landesstraße 1095 von Schleiz in Richtung des Veranstaltungsgeländes gekommen, teilte die Polizei Saalfeld mit. "Zahlreiche Festivalbesucher reisten bereits in den frühen Morgenstunden an, die Campingplätze füllen sich bereits."