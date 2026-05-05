Der Wohnmobil-Tourismus boomt. Der Aufschwung kam in der Corona-Zeit, als viele Leute diese Möglichkeit nutzten, ganz individuell zu reisen. Familie Mötzung aus Dermbach hat bereits zu DDR-Zeiten auf diese Weise Urlaub gemacht – im selbst gebauten Wohnwagen. Dieses Gefährt ist auch heute, 40 Jahre später, noch etwas ganz Besonderes – und nach wie vor im Einsatz. Hans Peter Mötzung, heute 84 Jahre alt, erzählte der Redaktion die Entstehungsgeschichte.