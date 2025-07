Ravioli in der Dose, Erbsen im Glas und eine Packung Cornflakes – mehr brauchen Sarah Müller und ihre Freundin Germaine Pook nicht, um ein paar Tage über die Runden zu kommen. „Wir wollten ein Abenteuer erleben“, erzählen die beiden Darmstädterinnen. Also packten sie die Lebensmittel und ein paar Klamotten in den mit Schlafmöglichkeit ausgestatteten Kastenwagen und fuhren los. Es ist ihr erster Trip dieser Art. Das Ziel: Ein Mittelgebirge. Das Regenradar versprach gute Aussichten für den Thüringer Wald. „Da haben wir uns leider etwas getäuscht“, sagt Sarah Müller am Samstag mit Blick auf de Regenwolken über ihr.