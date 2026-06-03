Als Enrico Anacker beim Anbaden im Breritunger Kiessee am 9. Mai mit ins 17 Grad kalte Wasser ging, hatte er seine ersten Wochen im neuen Job bereits hinter sich. Seit Saisonbeginn am 1. April ist der 42-Jährige in Breitungens Freizeitareal mit Campingplatz, Badestrand und Minigolf-Platz tätig. Nun bestellte ihn der Gemeinderat offiziell zum Werkleiter des Eigenbetriebs „Strandbad Breitungen“. Die Räte stimmten dem Vorschlag bei einer Enthaltung zu.