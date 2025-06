Claudia Weidner ist offenbar eine Frau mit viel Geduld und Durchhaltevermögen. Fast sieben Jahre ist es her, da hatten sie und ihr Mann Frank das etwa 5000 Quadratmeter große Grundstück des damals noch betriebenen Freibads im Frauenwalder Lenkgrund gekauft. Das Ziel: Dort nach dem bevorstehenden Aus des Bads ein Naturcamp aufbauen. Nun ist es endlich so weit: An diesem Freitag wird das Camp offiziell eröffnet.