Sie ist ein Kind der Corona-Pandemie, die Camera obscura (lateinisch camera „Kammer“; obscura „dunkel“) der Kunststation Oepfershausen. In den virusgeprägten 2020er Anfangsjahren, in denen Einrichtungen wie die an der Blumenburg 9 zu kontaktfreien Zonen wurden, staatlich zum Stillhalten und Etwas-anderes-als-sonst-tun angehalten, hatte Susanne Casper-Zielonka die Idee von einem Fotoapparat im Bauwagenformat. Wie ein Bazillus nistete sie sich in ihrer Vorstellung ein, machte sich breit und nahm allmählich Gestalt an. Vor ihrem geistigen Auge sah sie sich schon mit einem Gespann abenteuerlich durch Südthüringen fahren wie die Bader, die Ärzte der kleinen Leute im Mittelalter, um jungen Menschen an Schulen das Schreiben mit Licht zu vermitteln. Aber wen interessiert in dem dahin rasenden Anthropozän, in einer von wirklichen und unwirklichen Bildern gefluteten neuen Welt, ein Kunstform aus uralter Zeit? Wer begibt sich freiwillig in eine dunkle Kammer, um zu erleben, dass der kleinsten Ritz Helligkeit durchlässt, Finsternis lasergleich zerschneidet und tanzende Staubpartikel sichtbar macht? Ist das nicht überholter Kinderkram?