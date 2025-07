Krafttraining mit Eigengewichtsübungen: So könnte man die Bewegungsabläufe beschreiben, die Vincent Scheler am Donnerstagnachmittag auf dem Gelände der Area 26 vorturnt. Der Fachterminus für diese Bewegungsabläufe nennt sich Calisthenics. Wie so vieles hat diese Sportart ihren Ursprung in den USA, genauer gesagt in New York. In den dortigen öffentlichen Sportparks konnten die Menschen auch außerhalb von Fitnessstudios trainieren. Die Sport- oder Workout-Parks halten häufig verschiedene Klimmzugstangen, Barren und Hangelstrecken vor, an denen mit dem eigenen Körpergewicht trainiert wird. Besonders Menschen mit weniger Geld, die sich die Gebühr fürs Fitnessstudio nicht leisten können, kommt diese Trainingsmöglichkeit zugute.