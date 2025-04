Café Inklusiv Ilmenau: Wunsch: ältere und behinderte Menschen mehr zusammenbringen

Unsere Empfehlung für Sie Schöffenhaus Manebach Das sind die Neuen auf dem Schöffenhaus Der Waldgasthof Schöffenhaus in Manebach öffnet wieder seine Türen. Mit der wohl jüngsten Geschäftsführung in der Geschichte des Hauses. Das haben die neuen Betreiber vor...

Allgemein ist die Lebenshilfe Ilm-Kreis gut aufgestellt und steht aber vor kleinen finanziellen und personellen Herausforderungen. Zum 31. Dezember habe der familienentlastende Dienst eingestellt werden müssen, da nicht genügend Gelder von der Pflegekasse bereitgestellt worden seien. „Wir merken, dass die Mittel knapper werden“, so Wandner. Beim Personal sei man gut aufgestellt, dennoch spüre man den Fachkräftemangel. Zwar könnten offene Stellen besetzt werden, jedoch sei es bei Schichtarbeit schwieriger, geeignetes Personal zu finden. Ein Lichtblick ist die Waldkindertagesstätte, die erstmals vollständig ausgelastet ist. „Der Geburtenknick ist bei uns nicht angekommen“, berichtet Wandner. Der Kindergarten betreut derzeit 29 Kinder und unterscheidet sich von regulären Einrichtungen: „Die Kinder gehen immer in den Wald – bei jedem Wetter. Ja, auch wenn es schneit“ , so Wandner. Madeleine Henfling (Grüne) merkte an: „Kita-Kosten und Personal waren vorher ehrenamtlich nicht mehr stemmbar. Es war gut, dass die Lebenshilfe es übernommen hat.“