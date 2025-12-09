 
Café in Kloster Veßra Zwischen Dunkelheit und Neubeginn

Zwischen Sperr- und Rauhnächten öffnet unsere Redaktion ihrer Leserschaft im Museumscafé Kloster Veßra einen Raum. Es wird magisch, aber nicht märchenhaft.

Café in Kloster Veßra: Zwischen Dunkelheit und Neubeginn
Mystische Vollmondnächte, Rauhnächte, Sperrnächte – die alten Klostermauern haben so vieles gesehen und tragen den Zauber von Jahrhunderten in sich. Foto: Daniela Rust

Zum Ende des Jahres verdichtet sich gefühlt alles. Die Natur zieht sich zurück, vieles wird langsamer, klarer, Menschen nachdenklicher. Genau jetzt beginnen Tage und Nächte, die voller Magie stecken – nicht im märchenhaften Sinn, sondern im Sinne jenes tiefen Wissens, das aus alten Bräuchen, aus Erfahrung und aus dem Jahreskreis selbst kommt. Rund um diese besondere Zeit lädt die Lokalredaktion Hildburghausen zu ihrem letzten Lesercafé 2025 ein – dorthin, wo Geschichte, Natur und menschliche Geschichten seit Jahrhunderten miteinander verbunden sind: nach Kloster Veßra.

Erst Sperrnächte, dann Rauhnächte

Schon seit dieser Woche befinden wir uns mitten in der Zeit der sogenannten Sperrnächte, die in vielen Regionen zwischen dem 8. und 21. Dezember gezählt werden und traditionell als magische Vorbereitung auf die Rauhnächte gelten. Früher nutzte man diese Zeit, um Werkzeuge zu säubern und „wegzusperren“ – ein sichtbares Loslassen. Gleichzeitig war es eine Phase des inneren Aufräumens: ganz konkret Bilanz ziehen, Abschlüsse finden, Erlebnisse einordnen.

Die Natur macht es uns in diesen Tagen vor: Pflanzen ziehen ihre Kraft ins Erdreich zurück, Tiere suchen Schutz oder Winterschlaf. Auch wir können in dieser Zeit spüren, wie wichtig ein Moment des Rückzugs sein kann – bevor das Licht mit der Wintersonnenwende langsam zurückkehrt.

Foto: Stefan Krug

Mit dem 24. Dezember beginnen die Rauhnächte. Sie reichen bis zum 6. Januar und verbinden christliche, heidnische und regionale Traditionen: Räuchern mit Kräutern wie Weihrauch, Salbei oder Beifuß, bewusstes Deuten von Träumen, Notieren von Wünschen, das Einhalten kleiner Verbote – wie das alte „Keine Wäsche waschen“-Gebot, das die Wilde Jagd fernhalten sollte.

Jede Rauhnacht steht sinnbildlich für einen Monat des kommenden Jahres. Und viele Menschen erleben heute, dass diese Rituale weniger „mystisch“ als vielmehr beruhigend und ordnend wirken. Ein Ausklang und ein Anfang zugleich.

Im Lesercafé möchten wir miteinander ins Gespräch kommen – darüber, was diese Bräuche uns heute noch bedeuten können und wie unterschiedlich sie gelebt werden. Ältere Menschen erinnern sich an Erzählungen ihrer Großeltern, Jüngere entdecken gerade erst, wie wohltuend Rituale im hektischen Alltag sein können. Wir möchten hören, welche Traditionen Sie kennen, wie Sie mit Natur und Jahreskreis leben und welche kleinen Gewohnheiten Sie in dieser besonderen Zeit leben.

Sigrid Niedner ist dabei

Unterstützt wird der magische Nachmittag von Sigrid Niedner aus dem Museumsteam. In der Region und im Museum ist die Römhilderin dafür bekannt, mit Pflanzen zu leben und ihr Wissen mit viel Erfahrung und Wärme weiterzugeben. Im Lesercafé wird sie nicht zuletzt über Kräuter sprechen, die früher in den Sperr- und Rauhnächten verwendet wurden, erklären, welche Bedeutung bestimmte Pflanzen hatten, kleine Ritualideen zeigen, die man leicht mit nach Hause nehmen kann. Sie verbindet historische Hintergründe mit praktischen Anwendungen – anschaulich, alltagsnah und immer verbunden mit ihrem tiefen Wissen über die Natur.

Das Lesercafé am 19. Dezember von 14 bis 16 Uhr soll ein Ort des Austauschs sein: über das, was bleibt, und über das, was man loslassen möchte. Über Traditionen, die man weitergeben will. Und über eine Zeit, die seit Jahrhunderten dazugehört – ganz gleich, wie man sie nennt oder welche Bedeutung man ihr gibt. Das Team der Lokalredaktion Hildburghausen freut sich auf einem Nachmittag im Museumscafé in Kloster Veßra – mit Geschichten, Wissen und jener stillen Atmosphäre, die diese Jahreszeit so besonders macht.

Und während der Austausch bei Kaffee und Kuchen weitab von Digitalem und Alltagsthemen stattfinden soll, können sich Interessierte trotzdem Tipps und Anleitungen rund ums digitale Zeitungslesen und das ePaper holen. Experten unseres Verlages werden mit vor Ort sein.

Lesercafé am 19. Dezember 2025 im Café im Kloster Veßra. Der Eintritt ist frei. Einer Anmeldung bedarf es nicht.