Café in Kloster Veßra: Zwischen Dunkelheit und Neubeginn

Sigrid Niedner ist dabei

Unterstützt wird der magische Nachmittag von Sigrid Niedner aus dem Museumsteam. In der Region und im Museum ist die Römhilderin dafür bekannt, mit Pflanzen zu leben und ihr Wissen mit viel Erfahrung und Wärme weiterzugeben. Im Lesercafé wird sie nicht zuletzt über Kräuter sprechen, die früher in den Sperr- und Rauhnächten verwendet wurden, erklären, welche Bedeutung bestimmte Pflanzen hatten, kleine Ritualideen zeigen, die man leicht mit nach Hause nehmen kann. Sie verbindet historische Hintergründe mit praktischen Anwendungen – anschaulich, alltagsnah und immer verbunden mit ihrem tiefen Wissen über die Natur.