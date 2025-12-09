Café in Kloster Veßra: Zwischen Dunkelheit und Neubeginn

Zum Ende des Jahres verdichtet sich gefühlt alles. Die Natur zieht sich zurück, vieles wird langsamer, klarer, Menschen nachdenklicher. Genau jetzt beginnen Tage und Nächte, die voller Magie stecken – nicht im märchenhaften Sinn, sondern im Sinne jenes tiefen Wissens, das aus alten Bräuchen, aus Erfahrung und aus dem Jahreskreis selbst kommt. Rund um diese besondere Zeit lädt die Lokalredaktion Hildburghausen zu ihrem letzten Lesercafé 2025 ein – dorthin, wo Geschichte, Natur und menschliche Geschichten seit Jahrhunderten miteinander verbunden sind: nach Kloster Veßra.