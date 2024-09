Mit einer Vereinsgeschichte von nur fünf Jahren gehört der Cabrio Club Deutschland sicher noch zu den jüngeren Vereinen. Es ist ja auch kein Verein im engeren Sinn, eine Gemeinschaft wie andere, die sich wöchentlich trifft und gemeinsame Aufgaben löst, wie dies bei anderen der Fall ist. Schließlich kommen sie aus vielen Bundesländern, aus Städten verteilt in ganz Deutschland. Wenn ihr Vorsitzender Udo Wiemker zu einer Ausfahrt einlädt, starten sie zu einem Trip in ein Bundesland, das sie dann näher kennenlernen wollen. Thüringen war in diesem Jahr ihr Reiseziel. Ein strenger Zeitplan ist dann nötig, um möglichst vieles zu entdecken. Eine reichliche Stunde hatten sie sich Zeit gelassen, um das Zuchthaus-Museum in Untermaßfeld kennenzulernen. Hatten sie doch in Erfahrung gebracht, dass dies eine Einmaligkeit in Deutschland ist – ein Museum, und noch dazu in einer sich in Betrieb befindlichen Justizvollzugsanstalt (JVA), das zweimal im Monat für die Öffentlichkeit zugänglich ist.