C02 im Keller Kohlendioxid-Alarm im Kurzentrum - Zwei Menschen bewusstlos

Gas strömte aus dem Boden: Es blubberte und zischte

Aus noch ungeklärter Ursache habe sich dann ein Druck aufgebaut und das Gas sei aus dem Boden durch eine schlammige Schicht ausgeströmt. Dabei habe es geblubbert und gezischt. "Das konnte man hören und man konnte es auch tatsächlich sehen", sagte der Sprecher. Weil Kohlendioxid schwerer als Luft ist, strömte es anschließend in den Keller des Kurzentrums in der Nähe.