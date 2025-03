Julia Roberts erhält Ehren-César

Der César für den besten ausländischen Film ging an die britische Produktion "The Zone of Interest" von Jonathan Glazer. Im Mittelpunkt des Dramas steht das Leben von Rudolf Höß, dem Kommandanten des Konzentrationslagers Auschwitz, und seiner Familie. In den Hauptrollen spielen Christian Friedel und Sandra Hüller, die 2024 für ihre Leistung in dem Justizdrama "Anatomie eines Falls" die César-Trophäe als beste Schauspielerin gewann.