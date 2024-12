Dortmund - Die einzige Konstanz bei Borussia Dortmund ist die Krise zum Jahresende. Kein einziges der vergangenen zehn Spiele im Monat Dezember hat der BVB gewonnen. Gelingt auch am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) beim VfL Wolfsburg im letzten Spiel des Jahres nicht endlich der erste Auswärtssieg in dieser Saison, gibt es in Dortmund ein wenig besinnliches Weihnachtsfest. Das machte Trainer Nuri Sahin am Freitag deutlich.