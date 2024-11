Dortmund - Aus Sicht von Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke ist das Duell mit dem FC Bayern München das Nonplusultra in der Fußball-Bundesliga. "Das ist das Spiel mit den beiden Clubs, die mit Abstand die meiste Strahlkraft in Deutschland haben. Und wer das nicht erkennt, der sollte mal zum Augenarzt gehen", sagte Watzke beim Pay-TV-Sender Sky vor dem Topspiel am Samstag (18.30 Uhr) zwischen dem BVB und dem FC Bayern.