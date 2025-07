Der 40-Jährige ist einer der Chefs des zweitgrößten BVB-Fanklubs in Ostdeutschland. Selbst trägt der gebürtige Suhler die Fußballliebe auf seiner rechten Wade. Dass da nicht der Name von Ehefrau Franziska prangt, nimmt die gelassen. „Ich teile die Leidenschaft“, sagt sie, ebenfalls in Schwarz-Gelb gekleidet. Auch Tochter Eliana – heute neun Jahre alt und eigentlich eine Turnerin – ist seit ihrer Geburt Mitglied bei den Rennsteig-Borussen.