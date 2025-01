BVB Fanclub Sonneberg: Schwarz-gelber Geldregen für den guten Zweck

Zu den Preisen gehörten unter anderem ein Sondertrikot mit Unterschriften der Spieler sowie zwei Freikarten für ein Heimspiel in den Signal Iduna Park. In diesem Jahr möchte sich der Verein, zudem noch für den Umweltschutz engagieren und im Sonneberger Wald ein kleines Stück Wald neu bepflanzen. Der Verein hat insgesamt 80 Mitglieder, dessen jüngstes ist drei Monate alt. Die obere Grenze liegt momentan bei 83 Jahren. Die Mitglieder sind bei jedem Heimspiel dabei. Um die Distanz von über 400 Kilometern zu überbrücken, nehmen die Fans auch gerne mehrere Stunden Busfahrt in Kauf. „Wir freuen uns auf neue Mitglieder“, so Geiger. Interessierte können sich per E-Mail an vorstand@bvb-fans-sonneberg.de wenden.