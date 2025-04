Der Buttlarer Gemeinderat beschäftigte sich in seiner jüngsten Sitzung abschließend mit dem Haushalt für dieses Jahr. „Wir verabschieden erst relativ spät unseren Haushalt, über die Zahlen haben wir schon mehrmals diskutiert“, sagte Bürgermeister Johannes Ritz (CDU). Die Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuern habe man bereits Ende vorigen Jahres mit einer entsprechenden Satzung reguliert, wolle im Laufe des Jahres aber noch mal prüfen, wie die tatsächlichen Zahlen dann aussehen. Diese Steuern seien eine wichtige Einnahme für die Gemeinde. „Die Einnahmen sollen sie unterm Strich gleich bleiben, verteilen sich aber anders auf die Grundstückseigentümer“, erläuterte der Bürgermeister. „Wir können keinen Schluss daraus ziehen, wie das Finanzamt auf die Messbeträge kommt, legen unseren Hebesatz darauf und schauen dann, wie es sich entwickelt“, so Ritz. So sind analog zu 2024 Einnahmen aus Grundsteuer A von 10 000 Euro und aus Grundsteuer B von 130 000 Euro veranschlagt. Bei der Gewerbesteuer rechnet die Gemeinde mit Einnahmen von 800 000 Euro, ebenfalls wie im vergangenen Jahr. Allerdings müsse man sehen, wie sich die Situation der Wirtschaft im Laufe des Jahres entwickelt.