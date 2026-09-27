Viele machten sich am Sonntagmorgen zum Michaelsberg auf, um dort Gottesdienst zu feiern. Treffpunkt war die Mariengrotte oberhalb von Buttlar, wo Siegfried Schlosser, Mitglied des Pfarreirates, den Bischof und die anderen Gäste begrüßte. Er erzählte aus der Geschichte der 1908 errichteten Grotte, die in Zeiten der Teilung Deutschlands genauso wie die Michaelskapelle auch von der hessischen Nachbarregion aus sichtbar war und die zu Sehnsuchtsorten von Buttlarern, die in den Westen geflohen waren, wurden. „Wir wünschen uns, dass diese Orte nicht nur Orte der Tradition unserer Vorfahren sind, sondern dass das gelebter Glaube bei uns und den nachfolgenden Generationen ist“, sagte er.