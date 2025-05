Seit Kurzem erstrahlt die 305 Jahre alte Barockfigur des Heiligen Johannes Nepomuk an der Frankfurter Straße (Bundesstraße 84) in Buttlar wieder in neuem Glanz. Clemens Leister, der schon in etlichen Orten des Geisaer Amtes durch die Restaurierung von in die Jahre gekommenen Kruzifixen oder Heiligenfiguren bekannt geworden ist, hatte auch hier wieder sein Können als Restaurator unter Beweis gestellt. Nun leuchtet der Brückenheilige wieder unübersehbar neben dem Fachwerkhaus der Kräuterkundigen Barbara Kircher-Storch.