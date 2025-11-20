Die Busse im Landkreis Sonneberg rollen – und das trotz des Wintereinbruchs. Auf Nachfrage hat es nur punktuell Verspätungen gegeben, wie die OVG der Redaktion auf Nachfrage mitteilte: „Am Mittwoch gab es Verspätungen in Neuhaus am Rennweg wegen der Baustelle in der Sonneberger Straße. Am Donnerstagvormittag ist es zu Verzögerungen in den Abschnitten Judenbach und Jagdshof gekommen“, teilt Carina Welsch, Verkehrskoordinatorin der Omnibus Verkehrs Gesellschaft (OVG) Sonneberg mit.