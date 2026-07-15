Ein Schülerticket für fünf Euro im Monat soll Anfang 2027 im Landkreis Schmalkalden-Meiningen und Suhl eingeführt werden. Das kündigte Landrätin Peggy Greiser gegenüber der Redaktion an. Zuvor hatte die CDU-Fraktion in der letzten Kreistagssitzung vor der Sommerpause beantragt, ein entsprechendes Ticket prüfen zu lassen. Vorbild ist der Wartburgkreis, der das 5-Euro-Schülerticket bereits beschlossen hat und es nach den Sommerferien einführen will. Nach Vorstellung der hiesigen CDU-Fraktion sollen Kinder und Jugendliche für fünf Euro im Monat Bus fahren können – auch diejenigen ohne Anspruch auf Schülerbeförderung. Das Ticket soll täglich ab 14 Uhr im gesamten MBB-Liniennetz sowie an Wochenenden, Feiertagen und in den Ferien gelten. Laut CDU stärkt ein solches Angebot insbesondere die Freizeitmobilität von Kindern und Jugendlichen.